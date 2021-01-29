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Gündem
İSTANBUL (İHA)
Haber Giriş: 29.01.2021 - 09:55 | Son Güncelleme:

HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na yapılan operasyonda flaş gelişme

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HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na yapılan operasyonda flaş gelişme
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HDP Esenyurt İlçe Başkanı ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. HDP’li isimlerin gözaltı süreleri 2 gün daha uzatıldı.

İstanbul’da, ‘terör örgütü üyeliği’ iddiasıyla dört gün önce gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve aynı partinin ilçe yönetiminde yer alan Dilan Kılıç için ek gözaltı süresi istendiği öğrenildi. 2 gün daha ek gözaltı süresi alınan Kılıç ve Sağlam’ın polisteki ifade işlemlerinin ardından Pazar günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre; HDP Esenyurt İlçe Başkanı Sağlam, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla İstanbul Terörle Mücadele polisi tarafından partisinin ilçe yönetiminden Dilan Kılıç ile birlikte gözaltına alınmıştı. ‘Terör örgütü üyeliği’ iddiasıyla dört gün önce gözaltına alınan HDP’li Sağlam ve Kılıç’ın, polisteki ifade işlemlerinin henüz tamamlanmadığı ve iki gün daha ek gözaltı süresi uzatılarak ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Son dakika: HDP Esenyurt İlçe Başkanlığında skandal PKKya ait eğitim notları bulundu
Son dakika: HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda skandal! PKK'ya ait eğitim notları bulundu

OPERASYONUN GEÇMİŞİ

Geçen hafta ortasında Esenyurt Belediyesi'nin HDP ilçe binasında gerçekleştirdiği dezenfektan çalışmaları sırasında çekilen fotoğraflarda, bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin görülmesi üzerine operasyon düzenlenmiş, parti yetkilisi Sağlam ve Kılıç ‘terör örgütü propagandası’ iddiasıyla savcılık tarafından alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Operasyonda ele geçirilen dijital malzemeler ve dokümanların deşifre edilmesi ile birlikte Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç, Pazartesi gecesi bu kez ‘terör örgütü üyeliği’ suçlaması ile TEM Şube ekiplerince gözaltına alındı. İlgili savcılıktan 2 gün daha ek gözaltı süresi alınan Kılıç ve Sağlam’ın polisteki ifade işlemlerinin ardından Pazar günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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