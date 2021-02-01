HDP Esenyurt İlçe Başkanı tutuklandı

Esenyurt Belediyesi ekipleri HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasında yaptıkları dezenfekte çalışmasında, duvarlarda asılı olan bölücübaşı Abdullah Öcalan’ın posterleri ve afişleri de görüntülemişti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis ekipleri ilçe başkanlığına operasyon yaptı. Binada bölücübaşının çok sayıda posteri ile örgütsel döküman ele geçirildi. Partinin ilçe başkanı Ercan Sağlam ile yönetici Dilan K. gözaltına alındı. İfadeleri alınan iki kişi serbest bırakıldı.



Dijital dökümanlarda yapılan incelemede, terör örgütü PKK/YPG ile ilgili bilgiler ele geçirildi. Bu gelişme üzerine Ercan Sağlam ve Dilan K. bir kez daha gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Ercan Sağlam, silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklandı. Dilan K. ise yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.