HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan tezkereye yanlışlıkla 'evet' dedi

Irak- Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti. Ancak oylama yapılırken ilginç anlar da yaşandı. Tezkerenin uzatılmasına karşı çıkan HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan yanlışlıkla 'evet' oyu verdi. HDP, tezkereye 'hayır' oyu vereceğini açıklamıştı.
BULDAN YANLIŞLIKLA "EVET" OYU İÇİN ELİNİ KALDIRDI
Meclis Başkanı Celal Adan'ın Meclis Genel Kurulu'na "Tezkereyi oylarınıza sunuyorum, kabul edenler" dedikten sonra Buldan'ın elini kaldırdığı görüldü.
Yanında oturan HDP'li Meral Danış Beştaş Buldan'ın eline müdahale etse de Buldan'ın oyu geçerli sayıldı. O anlar Meclis kameralarına yansıdı.
HDP'nin Twitter hesabından yapılan açıklama ise "Irak-Suriye tezkeresine Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan ve 56 milletvekilimizin katılımıyla hayır oyu verdik" ifadesine yer verildi.