HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a terör soruşturması

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında, pazar günü Diyarbakır’daki nevruz kutlamalarında yaptığı konuşması nedeniyle soruşturma başlattı. Sancar’a, Diyarbakır’daki nevruz kutlamalarında, ’terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütü PKK’yı övücü sözler’ ile ’örgüt propagandası’ yaptığı gerekçesiyle soruşturma açıldığı bildirildi.

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