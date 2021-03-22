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DHA
Haber Giriş: 22.03.2021 - 18:57 | Son Güncelleme:

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a terör soruşturması

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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a terör soruşturması

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında, Diyarbakırdaki nevruz kutlamalarında yaptığı konuşma nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında, pazar günü Diyarbakır’daki nevruz kutlamalarında yaptığı konuşması nedeniyle soruşturma başlattı. Sancar’a, Diyarbakır’daki nevruz kutlamalarında, ’terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütü PKK’yı övücü sözler’ ile ’örgüt propagandası’ yaptığı gerekçesiyle soruşturma açıldığı bildirildi.

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