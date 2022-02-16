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HDP Eş Genel Başkanı Buldan: ‘HDP’siz arayış çözüm değil’

#HDP#Pervin Buldan#Demokrasi
HDP Eş Genel Başkanı Buldan: ‘HDP’siz arayış çözüm değil’

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “HDP olmadan demokrasiyi konuşmak çözüm değildir ve HDP’nin içinde olmadığı bir gelecek arayışı yeni bir gelecek sunmaz, sunamaz” dedi.

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Buldan, partisinin grup toplantısında, “HDP’nin ortak geleceğe, demokratik çözüme, adalete, barışa, eşitliğe, kadınların ve gençlerin özgürlüğüne, emeğin hakkına dair ortaya koymuş olduğu çözüm ilkeleri Türkiye’nin ortak yaşam ilkeleridir. Çok net söylüyorum; Türkiye’nin gerçek anlamda demokrasi ile buluşması ancak HDP ile mümkündür, herkesin bunu böyle bilmesi, görmesi ve kavraması gerekmektedir. İstiyoruz ki bu ülke daha fazla zarar görmesin, halk artık tek adam sistemi karşısında daha fazla ezilmesin. Demokrasi ittifakı aynı zamanda bir mücadele ortaklığıdır” diye konuştu.

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#HDP#Pervin Buldan#Demokrasi

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