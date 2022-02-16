HDP Eş Genel Başkanı Buldan: ‘HDP’siz arayış çözüm değil’

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Buldan, partisinin grup toplantısında, “HDP’nin ortak geleceğe, demokratik çözüme, adalete, barışa, eşitliğe, kadınların ve gençlerin özgürlüğüne, emeğin hakkına dair ortaya koymuş olduğu çözüm ilkeleri Türkiye’nin ortak yaşam ilkeleridir. Çok net söylüyorum; Türkiye’nin gerçek anlamda demokrasi ile buluşması ancak HDP ile mümkündür, herkesin bunu böyle bilmesi, görmesi ve kavraması gerekmektedir. İstiyoruz ki bu ülke daha fazla zarar görmesin, halk artık tek adam sistemi karşısında daha fazla ezilmesin. Demokrasi ittifakı aynı zamanda bir mücadele ortaklığıdır” diye konuştu.