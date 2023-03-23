HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Bence insanlarımız, halkımız onu biliyor

Haberin Devamı

HDP Danışma Kurulu toplantısı Taksim'de bulunan bir otelde gerçekleşti. Toplantıya HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan da katıldı. Toplantıda depreme yönelik çözüm önerileri de tartışıldı.

"DEPREM SONRASINDA DURUMU GÖZDEN GEÇİRDİK"

Toplantıda basın mensuplarının HDP'nin destekleyeceği cumhurbaşkanı adayı ve Kılıçdaroğlu ismi ile ilgili sorusuna yanıt veren Pervin Buldan "Dün biz kapsamlı bir değerlendirmeyle görüşümüzü kamuoyuna paylaştık. Deprem öncesinde cumhurbaşkanı adayımızı çıkaracağımızı belirtmiş, deklare etmiştik ancak yaşanan depremden sonra tutumumuzda bir değişiklik yaptık. Depremin yönetilemediğini, yaşandığı yerlerde hükümetin, iktidarın yetersiz kaldığını gördüğümüz için bu iktidarın değişimine olan inancımızı en azından mevcut koşullar durumunda gözden geçirdik. Çünkü, bu ülkeyi yönetemiyorlar" dedi.

Haberin Devamı

Buldan, "Tutumumuzda bir değişiklik yaparak bu ülkeyi daha demokratik daha özgürlükçü gerçekten tüm mağduriyetlere karşılık verecek bir anlayışın ve zihniyetin yerleşmesi için tutumumuzu gözden geçirdiğimizi dün ifade ettik ve deklare ettik. Evet, bir isim açıklamadık. Ancak, biz Türkiye'de değişimden ve dönüşümden yanayız. Biz demokrasinin kazanmasını istiyoruz. Biz Türkiye'de özgürlüklerin, adaletin ve hukukun kazanmasını istiyoruz. Dolayısıyla bu anlamda cumhurbaşkanı adayları içerisinde buna en uygun olan ismi destekleyeceğimizi de önümüzdeki günlerde de muhtemelen isim bazında da ifade ederek kararımızı daha net bir şekilde de kamuoyuyla paylaşacağız" dedi. Desteklenecek adayın isminin netleşmesi ile ilgili yinelenen soruya yanıt veren Buldan, "Şu an en demokrat aday hangisiyse bence insanlarımız, halkımız onu biliyor" ifadesini kullandı.

"PARLAMENTO SEÇİMLERİ İÇİN DE YOLUMUZU DAHA DA AYRINTILANDIRARAK YÜRÜYECEĞİZ"

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise, "Yaptığımız tartışmalar, kurullarımızla yürüttüğümüz görüşmeler ve çeşitli çevrelerle gerçekleştirdiğimiz istişareler sonucunda ittifak güçlerimizle birlikte cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmama kararına vardık. Ankara'da gerçekleşen basın toplantısıyla deklarasyon olarak duyurduk. Parlamento seçimleri için de mücadelemizi ve yolumuzu daha da ayrıntılandırarak yürüyeceğiz. Yol haritamızı bugün sizlerle yapacağımız görüşmeler netleştirecektir" şeklinde konuştu.