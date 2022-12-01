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HDP Edremit İlçe Eş Başkanı Karasu tutuklandı

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#BALIKESİR#Çanakkale#HDP
HDP Edremit İlçe Eş Başkanı Karasu tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2022 12:05

BALIKESİR ve Çanakkale'de eş zamanlı düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan HDP Edremit İlçe Eş Başkanı Sultan Karasu, PKK/KCK terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklandı.

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Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olan ve propagandasını yapanlara yönelik 27 Kasım'da Balıkesir ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Toplam 4 adrese baskınlarda HDP Edremit İlçe Eş Başkanı ve Anadolu Yakınlarını Kaybedenlerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Anyakay-Der) Geçici Başkanı Sultan Karasu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda çok sayıda doküman ve dijital materyale incelenmek üzere el koyuldu.

Gözaltındaki 4 şüpheli, dün polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sultan Karasu, çıkarıldığı hakimlikçe PKK/KCK terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklandı. Terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#BALIKESİR#Çanakkale#HDP

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