HDP Edremit İlçe Eş Başkanı Karasu tutuklandı

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Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olan ve propagandasını yapanlara yönelik 27 Kasım'da Balıkesir ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Toplam 4 adrese baskınlarda HDP Edremit İlçe Eş Başkanı ve Anadolu Yakınlarını Kaybedenlerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Anyakay-Der) Geçici Başkanı Sultan Karasu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda çok sayıda doküman ve dijital materyale incelenmek üzere el koyuldu.

Gözaltındaki 4 şüpheli, dün polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sultan Karasu, çıkarıldığı hakimlikçe PKK/KCK terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklandı. Terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.