HDP davasının ilk incelemesi 21 Haziran’da

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ikinci kez hazırlanarak AYM’ye sunulan iddianame 843 sayfa. İddianamede 451 kişi hakkında siyasi yasak talep ediliyor. İlk inceleme için ilk davaya bakan raportör tekrar görevlendirilmişti. AYM raportörünün raporunu tamamlayarak, sunmasının ardından heyet, davaya ilişkin ilk incelemeyi yaparak iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek.

AYM iddianameyi kabul ederse, HDP’ye kapatma davası kabul edilecek ve süreç resmen işlemeye başlayacak. Eksiklik görürse, iddianameyi ilkinde olduğu gibi Başsavcılığa iade edebilecek.

HDP: AYM DAVAYI REDDETMELİ

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisi hakkındaki kapatma davasıyla ilgili, “Anayasa Mahkemesi (AYM) hâkimlerine sesleniyorum; bu kadar alenen siyasi temele dayanan bir davada eğer şahsınızın ve kurumunuzun itibarını düşünüyorsanız şimdi hemen, 15 gün sonra falan değil, iddianameyi kökten reddedin” dedi. Sancar, Meclis grup toplantısında “Bu dava boşa çıkacaktır. Bu partiye yapılan saldırı basit bir yargısal operasyon değildir. Bu partiye yapılan her saldırı milyonların iradesine saldırıdır” diye konuştu.

KOBANİ DAVASINDA 4 TAHLİYE

6-8 Ekim 2014’te düzenlenen ‘Kobani olayları’na ilişkin, aralarında PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da bulunduğu 108 sanıklı davaya devam edildi. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu yargılanan Ayhan Bilgen ile Berfin Özgü Köse, Can Memiş ve Cihan Erdal’ın adli kontrol şartıyla tahliyelerine hükmetti.

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