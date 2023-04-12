HDP davası AYM raportöründe

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AYM Genel Kurulu’nda dün HDP’nin sözlü savunma yapması gerekiyordu. HDP’nin sözlü savunma yapılmayacağına ilişkin 6 Nisan tarihli dilekçesi dün değerlendirildi ve yerinde görülmedi. AYM’nin ara kararı şöyle: “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) temelli kapatılmasına karar verilmesi talebiyle açtığı davada, davalı partinin sözlü savunma için belirlenen toplantıya katılamayacağını bildirdiği dilekçesinde belirtilen hususlar yerinde görülmeyerek raportör tarafından davanın esası hakkında rapor düzenlenmek üzere yargılama sürecinin devamına oybirliğiyle karar verilmiştir.”