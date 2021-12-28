HDP binasında gerginlik! İstanbul Valiliği'nden açıklama

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HDP Bahçelievler İlçe Binası'na kurusıkı tabancayla giren şüpheli tehditler savurdu. İçeridekiler tarafından tartaklandığı belirtilen şüpheli binadan çıkarak, yan tarafta bulunan fırına sığındı.

Şüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edilirken, polis çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 13.30 sıralarında alınan bir ihbarda; HDP Bahçelievler ilçe binasına giden şüpheli bir şahsın, ilçe yöneticilerini tehdit ettiği ve çıkan arbede sonucu binayı kaçarak terk ettiği bildirilmiştir. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce M.E.S isimli şüpheli şahıs gözaltına alınmış, 2 adet kurusıkı tabanca ve (6) adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır." denildi.