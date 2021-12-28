HDP binasında gerginlik! İstanbul Valiliği'nden açıklama

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kritik toplantı sona erdi Enflasyonla mücadelede tam uyum vurgusuKritik toplantı sona erdi! Enflasyonla mücadelede tam uyum vurgusu!#Nureddin Nebati
Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası Egede zeytinlik almak gibi ama...Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası! Ege'de zeytinlik almak gibi ama...#Metaverse
Bunu hiç beklemiyordu Ozan Tufan hayalim demişti ancak...Bunu hiç beklemiyordu! Ozan Tufan 'hayalim' demişti ancak...#Ozan Tufan
Erdoğan tüm dünyaya seslendi: Bizi izlemeye devam edinErdoğan tüm dünyaya seslendi: Bizi izlemeye devam edin#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Etkinlik oranı belli oldu TURKOVAC müjdesi: Randevu açılıyorEtkinlik oranı belli oldu! TURKOVAC müjdesi: Randevu açılıyor#TURKOVAC
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılmıştı Asiyeden sevindiren haberPitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılmıştı! Asiye'den sevindiren haber#Asiye Ateş
Yeni uyarı geldi: Yarına dikkat Bir anda bastırdı, onlarca iş yerini su bastıYeni uyarı geldi: Yarına dikkat! Bir anda bastırdı, onlarca iş yerini su bastı#Meteoroloji
İlk kez ortaya çıktı, aylarca geçmiyor En hayati iki organa sıçrayabilir...İlk kez ortaya çıktı, aylarca geçmiyor! En hayati iki organa sıçrayabilir...#Koronavirüs
Bakan Akar CNN TÜRKte… Doğu Akdenizde kararlılık vurgusuBakan Akar CNN TÜRK'te… Doğu Akdeniz'de kararlılık vurgusu#Milli Savunma Bakanı
ABD ve Avrupanın yeni kabusu olacak Otel ve tesislerde mahsur kaldılarABD ve Avrupa'nın yeni kabusu olacak! Otel ve tesislerde mahsur kaldılar#Afganistan
Hayatlarının şokunu yaşadılar... Konser değil korona partisiHayatlarının şokunu yaşadılar... Konser değil korona partisi #Koronavirüs
Bakan Muş bir kez daha uyardı: Süreci yakından takip ediyoruzBakan Muş bir kez daha uyardı: Süreci yakından takip ediyoruz#Mehmet Muş
Herkesin kafasını karıştırdılar: Aşka devam mıHerkesin kafasını karıştırdılar: Aşka devam mı? #Gigi Hadid
Taşları cebime koydum ve nehrin içine ilerledim, o sırada kendi bedenimde değildimTaşları cebime koydum ve nehrin içine ilerledim, o sırada kendi bedenimde değildim#Nicole Kidman
Gübre fiyatlarında büyük indirimGübre fiyatlarında büyük indirim#Tarım Kredi Koperatifleri
HABERLERGündem Haberleri

HDP binasında gerginlik! İstanbul Valiliği'nden açıklama

#HDP#Bahçelievler#İstanbul Valiliği
HDP binasında gerginlik İstanbul Valiliğinden açıklama

HDP Bahçelievler İlçe Binası'na kurusıkı tabanca ile gelip tehditler savuran şüpheli M.E.S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Haberin Devamı

HDP Bahçelievler İlçe Binası'na kurusıkı tabancayla giren şüpheli tehditler savurdu. İçeridekiler tarafından tartaklandığı belirtilen şüpheli binadan çıkarak, yan tarafta bulunan fırına sığındı.

Şüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edilirken, polis çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. 

HDP binasında gerginlik İstanbul Valiliğinden açıklama

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 13.30 sıralarında alınan bir ihbarda; HDP Bahçelievler ilçe binasına giden şüpheli bir şahsın, ilçe yöneticilerini tehdit ettiği ve çıkan arbede sonucu binayı kaçarak terk ettiği bildirilmiştir. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce M.E.S isimli şüpheli şahıs gözaltına alınmış, 2 adet kurusıkı tabanca ve (6) adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır." denildi. 

HDP binasında gerginlik İstanbul Valiliğinden açıklama

Gözden Kaçmasın

TURKOVAC aşısında randevular açılıyor Etkinlik oranı da belli olduTURKOVAC aşısında randevular açılıyor! Etkinlik oranı da belli olduHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

ABD ve Avrupanın yeni kabusu olacak Binlerce Afgan otellerde ve askeri birliklerde mahsur kaldıABD ve Avrupa'nın yeni kabusu olacak! Binlerce Afgan otellerde ve askeri birliklerde mahsur kaldıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#HDP#Bahçelievler#İstanbul Valiliği

BAKMADAN GEÇME!

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor?

#Küresel Piyasalar
Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı Aday olan isim korsan taksici mi

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor! Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday olan isim korsan taksici mi?

#İTEO
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor?

#Küresel Piyasalar
Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı Aday olan isim korsan taksici mi

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor! Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday olan isim korsan taksici mi?

#İTEO
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs