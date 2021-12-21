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HDP binası önünde evlat nöbetini sürüyor

#DİYARBAKIR#HDP#Evlat Nöbeti
HDP binası önünde evlat nöbetini sürüyor

DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 249 ailenin HDP binası önündeki nöbeti, 841’inci günde de sürdü. 2012 yılında 12 yaşındayken kaçırılan baldızı Helin Bozanlı için oturma eylemine devam eden Agit Demir, ”Helin’i almadan buradan kalkmayacağım. Ölmüşse de cesedini istiyorum” dedi.

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Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek, HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da, HDP binası önünde evlat nöbeti başlattı. 841 gündür sürdürülen evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı, 33 oldu.

Hazro’da, 2012 yılında, ortaokul 2’nci sınıf öğrencisiyken kaçırılan Helin Bozanlı için oturma eylemini sürdüren Agit Demir, baldızının HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını söyledi. Demir, “Baldızım Helin Bozanlı Hazro’da PKK tarafından kaçırıldı. Eğer HDP baldızımı getirmezse ben son nefesime kadar buradan kalkmam. Helin, güvenlik güçlerimize teslim ol ve gel. Helin’i almadan buradan kalkmayacağım. Eğer ölmüşse de onun cesedini istiyorum” dedi.

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#DİYARBAKIR#HDP#Evlat Nöbeti

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