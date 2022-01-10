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HDP Bahçelievler İlçe Binasına saldırı şüphelisi itiraz üzerine tutuklandı

#İstanbul#HDP#Polis
HDP Bahçelievler İlçe Binasına saldırı şüphelisi itiraz üzerine tutuklandı

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Bahçelievler İlçe Binasına kurusıkı tabancayla saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında ev hapsi kararı uygulanan şüpheli Muhammed E.S. savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

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Kurusıkı tabanca ve bıçakla 28 Aralık 2021 günü HDP Bahçelievler İlçe binasına giren şüpheli Muhammed E.S. bina içerisindekilere tehditler savurmuş ve iki kişiyi de yaralamıştı. Olay sonrası kaçan şüpheli Muhammed E.S. yan tarafta bulunan bir fırına sığınmıştı. Şüpheli daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 3 Ocak'ta İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarılan şüpheli Muhammed E.S. savcılıkça, "Kasten yaralama" ve "Silahlı tehdit" suçlarından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

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Nöbetçi İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli Muhammed E.S. hakkında ev hapsi şeklindeki adli kontrol kararının uygulanmasına karar verilmişti. Ancak savcılık, ev hapsi kararına itirazda bulunarak şüphelinin tutuklanmasını talep etmişti. Talebi değerlendiren üst mahkeme, savcılığın itirazını yerinde bularak şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

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#İstanbul#HDP#Polis

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