Hazret Ne Demek? Hazreti Nedir? Hazret Tdk Kelime Anlamı

Hazret kelimesi saygı duyulan ve çok eski tarihi olan bir kelimedir. Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında ise Hazret kelimesinin karşılığı, ‘Kutsal sayılan kimselerin adlarının başına gelen unvan’ şeklinde yer aldığı görülüyor.

Hazret Ne Demek?

Hazret kelimesi kutsal olarak bilinen ve büyük saygı duyulan kişiler için onlara verilen unvan şeklinde bilinmektedir. Aynı zamanda ‘yanında veya yakınında bulunan, önünde olmak’ ve benzeri gibi farklı anlamları da gelebiliyor.

Özellikle de Allah'ın her sıfatı, her ismi ve her fiili için Hazret kelimesi kullanılmaktadır. O yüzden İslami açıdan ve dini kökenli olarak büyük öneme sahip kelimeler arasında yer aldığını söylemek mümkün.

Hazreti Ne Demek?

Kutsal sayılan kişiler için onların isimlerinin başına unvan olarak Hazret gelmektedir. Böylece bu kişiler Hazreti olarak yani kutsal olan bireyler şeklinde tanımlanır. Aynı zamanda Allah'ın her bir ismi ya da fiilinin tecellisine de Hazret denmektedir. Genel olarak ise saygı duyulan her kişi adına hazret kelimesinin geldiğini söylemek mümkün. Özellikle geçmişten günümüze kadar gelen ve Tarihte yer almış pek çok ismi bu unvanı kullandığı bilinmektedir.