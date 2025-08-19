×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

'Hazırlıklı olmalıyız' diyerek duyurdu! 35 günlük su kaldı! Baraj tamamen kurudu

Güncelleme Tarihi:

#BURSA#Su Krizi#Nilüfer Barajı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2025 17:06

Bursa'nın su ihtiyacını karşılayan iki barajdan birisi olan Nilüfer Barajı tamamen kurudu. Doğancı Barajı'nda doluluk yüzde 19 seviyesinde seyrederken şehirde 35 günlük suyun kaldığı belirtildi. Bursalıları tasarrufa davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Hazırlıklı olmalıyız' dedi.

Haberin Devamı

Bursa'yı besleyen Uludağ'ın eteklerindeki Nilüfer Barajı tamamen kurudu. 60 milyon metreküp su kapasiteli ve Doğancı'yı besleyen Nilüfer Barajı'ndaki kuraklık dron ile görüntülendi. Acı tablo yürekleri sızlatırken, 110 milyon metreküp büyüklükteki Doğancı Barajı'ndaki doluluk ise yüzde 19 seviyelerinde seyrediyor.

Hazırlıklı olmalıyız diyerek duyurdu 35 günlük su kaldı Baraj tamamen kurudu
"HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

2010 yılında İstanbul'da bir toplantıda Türkiye'nin mevcut durumu devam ettiği sürece 2040'lı yıllarda çölleşeceği bilgisini aldıklarını hatırlatan Başkan Bozbey, "Ona göre hazırlıklı olmalıyız. 35 günlük suyumuz kaldı. Ben Bursalıları tasarrufa davet ediyorum. Bundan önceki tasarruf taleplerimizi yerine getiren güzel insanlara çağrıda bulunmak istiyoruz.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınBir kenti sağanak yağış vurdu Sokaklarda su birikintileri oluştuBir kenti sağanak yağış vurdu! Sokaklarda su birikintileri oluştuHaberi görüntüle

Hazırlıklı olmalıyız diyerek duyurdu 35 günlük su kaldı Baraj tamamen kurudu

İnşallah ayın birinde yapmış olduğumuz bypass hattımızla Çınarcık Barajı'ndan Doburca'ya aktardığımız hattın vanasını sayın valimizle açacağız. Günde yaklaşık 110 bin metreküp su alacağız. Yine de riske girmeme adına Bursalılardan suyu tasarruflu kullanmalarını istiyoruz. Bir müddet daha devam edecek. Eylül ayının ortalarından itibaren yağmur beklentimiz var. Bununla birlikte su birikecektir. Böylece susuz bir süreç su kesintisi olmaksızın bir süreci geçirme ihtimalimiz olacaktır" dedi.
Hazırlıklı olmalıyız diyerek duyurdu 35 günlük su kaldı Baraj tamamen kurudu

Yılbaşından itibaren Çınarcık Barajı ile ilgili kriz planlarını gündemde tuttuklarını ve Çınarcık'ın daha erken devreye alındığını anlatan Başkan Bozbey, "2025 yılı yaz sezonunun iyi gitmeyeceğini, sıcaklığın yükseleceğini tahmin etmiştik. Bypass hattı çalışmalarına başladık. Bilim insanlarının yönlendirmelerine göre projelerimizi hazırlıyoruz. Bu hatla su kesintisi olmaksızın çözüm üreteceğiz. Güzel Bursalılardan bir müddet daha tasarruf yapmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#BURSA#Su Krizi#Nilüfer Barajı

BAKMADAN GEÇME!