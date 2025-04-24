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Depremi fırsat bildiler: İstanbul'daki panik anında 'pes' dedirten olay!

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#Deprem#İstanbul#Hırsız
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2025 12:13

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında, Sultangazi'de 2 kadın, vatandaşların panikle terk ettiği binaya hırsızlık amacıyla girdi. Eşyalarını almak için evine dönen bir bina sakini tarafından fark edilen şüpheliler, binadan ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 16.00 sıralarında Eski Habipler Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından binaları terk eden vatandaşlar, can güvenliği nedeniyle sokaklara döküldü.

Depremi fırsat bildiler: İstanbuldaki panik anında pes dedirten olay

"AYNUR ABLAYA GELDİK"

Bu sırada iki kadın, boş kalan bir binaya girerek zemin kattaki daireleri kontrol etmeye başladı. Eşyalarını almak için evine dönen bina sakini, iki şüpheliyi fark etti. Kadınlara ne yaptıklarını sorduğunda, şüpheliler "Biz Aynur ablaya geldik" şeklinde yanıt verdi

Depremi fırsat bildiler: İstanbuldaki panik anında pes dedirten olay

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. Ancak bina sakini, apartmanda bu isme sahip birinin yaşamadığını belirterek dışarıda olan daire sahibine haber vereceğini söyledi. Bunun üzerine iki kadın hızla binayı terk etti.

O anlar ise, binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Depremi fırsat bildiler: İstanbuldaki panik anında pes dedirten olay

Depremi fırsat bildiler: İstanbuldaki panik anında pes dedirten olay

 

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#Deprem#İstanbul#Hırsız

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