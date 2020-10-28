Hazırbulunuşluk sınavı nedir?

Hazırbulunuşluk sınavı, 2019 yılının ardından 2020 yılında da öğrencilerin seviyesini belirlemek için uygulanacak. Eğitim öğretim süreci için son derece önemli olan hazırbulunuşluk, öğrenme öğretme sisteminin önemli bir girdisidir. Eğitimde yeni bir davranış değişikliğinin meydana gelebilmesi öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyine bağlıdır. Bu nedenle öğrencinin kazanacağı yeni davranış için birtakım bilişsel, duyuşsal ve devinişsel davranışlara sahip olması gerekir.

Hazırbulunuşluk uygulaması ile eğitimde yenilikçi bakış açısı oluşturmak, eğitim sürecini sağlıklı temellere oturtarak eksik öğrenmeleri tespit etmek ve önlemler alarak öğrencilerin özgüvenlerinin arttırılması da amaçlanmaktadır.

Uygulama ile öğretmenlerin eğitim sürecini sağlıklı planlamalarını kolaylaştıracak veriler ve dönütler sağlanacaktır. Bu sayede öğrenmeler sağlamlaştırılacak ve öğrencinin hazırbulunuşluk seviyesi yeterli hâle gelecektir.

HAZIRBULUNUŞLUK SINAV SONUÇLARI SONRASINDA NELER YAPILACAK?

Her öğretmen kazanımları için gerekli öğrenme düzeylerini öğrenci, veli ve altyapı değişkenlerini dikkate alarak belirleyecektir.

Hazırbulunuşluk uygulaması sonucu ortaya çıkan veriler sonuçların açıklanması ile eş zamanlı bir şekilde öğretmenlerle paylaşılacaktır. Öğretmenler öğrencilerine ait eksik öğrenmelerle ilgili gerekli çalışmaları hazırbulunuşluk uygulamasının verilerini dikkate alarak planlayıp, yıllık planlarını revize edeceklerdir.

Eksik öğrenmeler her ünite öncesinde çeşitli yöntem ve tekniklerle giderilerek öğrenme yaşantılarının öğrencilerin düzeyine uygun olması sağlanarak kalıcı ve etkin öğrenmenin yolu açılacaktır. Eksik öğrenme çerçevesinde yer alan öğrencilerle ilgili okul yöneticileri tarafından ilgili öğrenciler için destekleme ve yetiştirme kurslarına yönlendirme yapılacaktır.