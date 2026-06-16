Haziranda kar keyfi: Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu bölgede eğlendi! 'Burası muhteşem bir yer'

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Doğayla iç içe etkinlikleriyle dikkat çeken öğretmen, metrelerce uzanan kar birikintilerinde kayarak hem eğlenceli anlar yaşadı hem de o anları kayıt altına aldı. Kış aylarında imza attığı sıra dışı etkinliklerle adından sıkça söz ettiren ve çevresinde "Buz Adam" olarak tanınan öğretmen, ezberleri yine bozdu. Yaz mevsiminin etkisini iyice hissettirdiği haziran ayında, yüksek kesimlerdeki metrelerce karın tadını çıkaran neşeli öğretmen, karda kayarak doyasıya eğlendi.

Kış boyunca dondurucu soğuklara meydan okuyan, kar banyoları ve sıra dışı performanslarıyla tanınan idealist öğretmen, bu kez haziran ortasında kış keyfi yaşadı. Yüksek rakımlı dağların zirvelerinde hâlâ erimeyen metrelerce karı fırsat bilen "Buz Adam", karın keyfini çıkardı.