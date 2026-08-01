Haziran yağışları rekor kırdı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün aylık yağış raporlarına göre 2026 yılı Haziran ayında, Türkiye genelinde metrekareye ortalama 23.7 kilogram yağış kaydedildi. Metrekareye 33.6 kilogram ortalama yağışın olduğu 1991-2020 yılları haziran ayı normaline göre yağış yüzde 30 azalırken, metrekareye 12.5 kilogram olan geçen yıl haziran ayı yağışına göre yüzde 90 artış yaşandı.

EN FAZLA RİZE’YE EN AZ MARDİN’E YAĞDI

İl geneli yağışlarda en fazla yağış metrekareye 121.1 kilogram ile Rize’de gerçekleşti. Mardin 0.3 kilogram ile en az yağış alan il oldu. Normaline göre en fazla artış yüzde 30 ile Muğla’da, en fazla azalma ise yüzde 95 ile Mardin’de gerçekleşti. Bartın’da son 23, Mardin’de son 20 ve Giresun’da son 13 yılın en düşük haziran ayı yağışı kaydedildi.

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Türkiye genelinde haziran ayında ortalama 4.8 gün yağış görüldü. 6.5 gün olan normaline (1991-2020) göre düştü. Yağışlı gün sayıları Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde 15-20 gün aralığında gerçekleşti. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Balıkesir, Manisa, İzmir çevrelerinde yer yer 1 güne kadar indi.

TÜM BÖLGELER GEÇEN YILI GEÇTİ

Marmara’da 8.9 kilogram olan haziran ayı yağışı, 41.5 kilogram olan normaline göre yüzde 79 azalırken, 2.4 kilogram olan geçen yıl haziran ayına göre yüzde 100’den fazla artış gösterdi.

Ege’de 24.6 kilogram olan haziran ayı yağışı, 26.1 kilogram olan normaline göre yüzde 6 azalırken, 8.3 kilogram olan geçen yıl haziran ayına göre yüzde 100’den fazla arttı.

Akdeniz’de 24.2 kilogram olan haziran ayı yağışı, 21.2 kilogram olan normaline göre yüzde 14 azalırken, 10 kilogram olan geçen yıl haziran ayına göre yüzde 100’den fazla artış gösterdi.

İç Anadolu’da 28.7 kilogram olan haziran ayı yağışı, 36.6 kilogram olan normaline göre yüzde 22 azalırken, 14.2 kilogram olan geçen yıl haziran ayına göre yüzde 100’den fazla arttı.

Karadeniz’de 35.2 kilogram olan haziran ayı yağışı, 58.7 kilogram olan normaline göre yüzde 40 azalırken, 27.6 kilogram olan geçen yıl haziran ayına göre yüzde 28 artış gösterdi.

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Doğu Anadolu’da 23.5 kilogram olan haziran ayı yağışı, 29.5 kilogram olan normaline göre yüzde 20 azalırken, 10.5 kilogram olan geçen yıl haziran ayına göre yüzde 100’den fazla arttı.

Güneydoğu Anadolu’da 1.9 kilogram olan haziran ayı yağışı, 8.7 kilogram olan normaline göre yüzde 78 azalırken, 1.7 kilogram olan geçen yıl haziran ayına göre yüzde 12 artış gösterdi.

YAĞMUR BALIKÇILIĞA YARAYACAK

TÜRKİYE Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, 2026’nın yağış açısından son yılların en bereketli yıllarından biri olduğunu belirterek, yağışların balıkçılık sektörüne de olumlu yansıyacağını söyledi. Yağış miktarı ile balık avı arasında doğrudan ilişki bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Yaşar, 2026-2027 balıkçılık sezonunda son yılların avlanma rekorunun kırılmasını beklediğini kaydetti.

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‘BEREKETLİ GEÇECEK’

Prof. Dr. Yaşar, “Ne kadar çok yağmur yağarsa o yıl o kadar çok balık avı olur. Örneğin; Türkiye’de 2019 yılında balık avımız 370 bin tonken, kurak yıllarında olduğu 2020 ile 2022 yıllarında 270 bin ton kadar düştü. Yüzde 32 azalış oldu. 2023’te olağanüstü bir Süper El Nino geldi. Yağışlarımız yüzde 13 arttı ve bir anda balık avımız 387 bin tona çıktı. Ardından tekrar 2024-2025’te bir kuraklık da geçirdik ve balık avı yeniden düştü. Bu yıl yeniden iyi bir yağış aldığı ve yağış da beklediğimiz için balıkçılık avı yönünden 2026-2027 yılında son yılların rekorunu bekliyorum” dedi.