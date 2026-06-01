Haziran ayının ilk günü kar yağdı! 'Bu memlekete bir türlü yaz gelmiyor'

#Kar Yağışı#Ardahan#Kar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2026 09:24

Türkiye'nin batı kesimlerinde yaz sıcaklıkları başlarken, doğudaki yüksek rakımlı dağlarda kar yağışı etkili oldu. Ardahan'da Kısır Dağı etekleri beyaza büründü.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıktığı batı illerinde vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarırken, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü. Özellikle dağlık bölgelerde etkili olan kar yağışı, zirveleri ve yaylaları yeniden karla kapladı.

"BU MEMLEKETE BİR TÜRLÜ YAZ GELMİYOR"

Haziran ayının ilk günü yağan kar, bölge sakinleri tarafından karşılandı. Kar yağışının ardından 3197 rakımlı Kısır Dağı etekleri beyaza büründü. Tunçoluk köyünde etkili olan kar yağışı, gençler tarafından renkli görüntülerle karşılandı.

Aniden bastıran kar yağışıyla birlikte bir araya gelen gençler, yörede sevilen "Üşürem Anam Üşürem" türküsünü söyleyerek oynadı.

Köy sakinlerinden Orhan Gürbulak, ‘‘Şu manzaraya bir bakar mısınız? Bu memlekete bir türlü yaz gelmiyor'' ifadelerini kullandı.

