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Haziran ayında kar sürprizi! Bu ilimizde iki mevsim birden yaşanıyor!

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#Ardahan#KAR#Doğa Güzelliği
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2025 09:26

Yaz geldi, havalar ısındı. Ama Ardahan'da iki mevsim aynı anda yaşanıyor. Ardahan'daki yaylalarda baharda açan çiçeklerle karlar aynı anda görüntülendi.

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Ardahan'da bir yanda kar, bir yanda yaz olmak üzere günde iki mevsim yaşanıyor. Bu yıl kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği kentte, yaylaya çıkanlar, yaz mevsiminde kar sürpriziyle karşılaşıyor.

2100 rakımlı Çataldere Köyü Yaylası'nı ailesiyle birlikte ziyarete gelen Muhammet Kılıç, çiçeklerle eşsiz bir güzelliğe bürünen yaylada yaz mevsiminde alışılmışın dışında kar sürprizi ile karşılaştı. Yaylanın etrafını çevreleyen dağların yüksek kesimlerindeki kar birikintileri, eteklerde çiçek açan bitki örtüsüyle birleşince kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

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Haziran ayında kar sürprizi Bu ilimizde iki mevsim birden yaşanıyor
KARIN KEYFİNİ ÇOCUKLAR ÇIKARDI

Çocukları ile birlikte karda kaymanın tadını çıkartan Kılıç, ''Haziran ayında karda kayıp sonrasında rengarenk çiçeklere kavuşmak çok güzel. Burası Ardahan merkeze bağlı 2100 rakımlı Çataldere Köyü Yaylası. Yaz ayında çocuklar kar keyfini yaşıyor. Bu onlar için çok güzel ve heyecanlı'' dedi.

Haziran ayında kar sürprizi Bu ilimizde iki mevsim birden yaşanıyor


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#Ardahan#KAR#Doğa Güzelliği

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