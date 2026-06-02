Haziran ayında aniden kar bastırdı: Kısa sürede beyaza büründü

Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2026 09:36

Ardahan'ın Posof ilçesinde yaylada hayvanlarını otlatan vatandaşlar, aniden bastıran karla şaşkınlık yaşadı. Haziran ayında etkili olan kar yağışı, yüksek rakımlı bölgeleri kısa sürede beyaza bürüdü.

Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Posof yaylasında sabah saatlerinde sürülerini otlatmak için yaylaya çıkan besiciler, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte başlayan kara hazırlıksız yakalandı. Kar altında kalan meralarda hayvanlarını kontrol eden vatandaşlar, yağışın kısa süreli olmasına rağmen zorluk yaşadı.

Kar yağışıyla birlikte ortaya çıkan beyaz manzara dikkat çekerken, besiciler ise yaz mevsiminde kar görmenin bölgede zaman zaman yaşanan sıra dışı doğa olaylarından biri olduğunu belirtti. Yağışın ardından yaylalarda kartpostallık görüntüler oluştu.

Meteoroloji yetkilileri, yüksek kesimlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceğini bildirirken, yaylalara çıkan vatandaşların ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmaları istendi.

