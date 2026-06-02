Haziran ayında 6 metrelik karla mücadele

Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2026 12:20

Artvin'in Ardanuç ilçesi ile Erzurum'un Olur ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda, karla mücadele çalışmaları sürüyor. Yer yer 6 metreyi bulan kar kalınlığı, ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor.

Kış aylarında yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Artvin Ardanuç ile Erzurum Olur kara yolunda, İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından yol açma çalışması başlatıldı.

Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu mevkisinden Erzurum'un Olur ilçesine ulaşımı sağlayan 2 bin 670 rakımlı güzergahta yürütülen çalışmada ekipler, yaklaşık 5 kilometrelik bölümde yoğun karla mücadele ediyor.

Bazı noktalarda çalışmalar güçlükle sürdürülürken; ekipler, kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu yolu yeniden ulaşıma açmak için yoğun mesai harcıyor.

