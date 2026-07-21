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Haziran ayı ‘şiddetli’ geçti

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#Hava Durumu#Meteoroloji Olayları#Haziran Ayı
Haziran ayı ‘şiddetli’ geçti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 07:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, haziranda etkili olan yağışlı hava sistemleri, yurt genelinde çok sayıda kuvvetli meteorolojik olaya yol açtı.

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Haziranda kayıtlara geçen 149 şiddetli meteorolojik olayın yaklaşık yüzde 80'ini dolu ile şiddetli yağış ve sel oluşturdu.

Geçen ay etkili olan gök gürültülü sağanaklara birçok bölgede dolu eşlik etti. Hazirandaki şiddetli meteorolojik olaylar arasında 60 vakayla dolu ilk sırada yer aldı. Kısa süreli ve kuvvetli yağışların görüldüğü Kars ve Afyonkarahisar başta olmak üzere bazı illerde dolu etkili oldu. Şiddetli meteorolojik olaylar arasında şiddetli yağış ve sel ise 57 vakayla ikinci sırada yer aldı. Bunu 15 olayla fırtına ve 10 olayla yıldırım düşmesi izledi. Geçen ay ayrıca 5 heyelan ve 2 hortum olayı da kayıtlara geçti.   

 

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#Hava Durumu#Meteoroloji Olayları#Haziran Ayı

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