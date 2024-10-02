Hazır giyimde ihracat düştü ithalat artışta

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Toplantıda TGSD Başkanları Ramazan Kaya ve Sanem Dikmen, TGSD Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu (IAF) Başkanı Cem Altan, TGSD Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Eyüboğlu ile Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel yer aldı.

Sektörün ihracatının 2022 yılının son çeyreğinden itibaren gerilediğini ifade eden Kaya, “Son iki yılda istihdam yüzde 15.3, üretim yüzde 17 daraldı. Kapasite kullanım oranı yüzde 55’e kadar geriledi. Sektörümüz her alanda en az yüzde 15 ila 20 arasında kayba uğradı. Eylül 2022’de 1.9 milyar dolar, Eylül 2023’te 1.6 milyar dolar olan ihracatımız, bu yıl eylülde ise 1.65 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yılın dokuz aylık döneminde, bir önceki yıla göre ihracat yüzde 8 düştü. Yılı 18 milyar dolarlık ihracatla kapatacağımızı öngörüyoruz” dedi. Sektörün ithalatından da bahseden Kaya, “Hazır giyim ithalatında rakamlar yukarı doğru çıkıyor” dedi. Ekonomi danışmanı Gürlesel ise “Geçen sene hazır giyim ithalatı 3.2 milyar dolardı, 2022’de ise 2.6 milyar dolardı. Bu sene ise 3.6 milyar dolar olarak yılı kapatacağımızı düşünüyoruz. Yüzde 12’lik bir artış var” dedi.