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Hazine’den Özel’e MASAK tepkisi

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#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#MASAK#Özgür Özel
Hazine’den Özel’e MASAK tepkisi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2025 07:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda Bakan Mehmet Şimşek’in bilgisi ve dahli olduğu doğrultusundaki iddialarını yalanladı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: “CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay konuşmasında Hazine ve Maliye Bakanımızı mesnetsiz ve dayanaksız ifadelerle itham ederek bir kez daha hedef almıştı. Birçok kez belirtildiği üzere MASAK’ın adli mercilere ilettiği bilgiler, Bakanlık bilgisi ve onayı dışındadır. Bu süreçte Sayın Bakan’ımızın ve Bakanlık makamlarının önceden bilgi sahibi olması veya müdahalesi söz konusu olamaz. Sayın Bakan’ımıza yönelik ısrarlı ve gerçek dışı ithamları şiddetle reddediyor ve kınıyoruz. Bu çerçevede, Sayın Bakan’ımıza yönelik itibar suikastı amaçlı iftira ve asılsız ithamlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır.”   

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#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#MASAK#Özgür Özel

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