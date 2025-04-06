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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Özgür Özel'in iddialarına yanıt

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#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Özgür Özel#CHP
Hazine ve Maliye Bakanlığından Özgür Özelin iddialarına yanıt
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2025 13:04

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bakan Mehmet Şimşek'e yönelik gerçek dışı iddialarının itibar suikastı amaçlı olduğu ve hukuki yollara başvurulacağı bildirildi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özel'in bugün gerçekleştirdiği kurultay konuşmasında Bakan Şimşek'i mesnetsiz ve dayanaksız ifadelerle itham ederek bir kez daha hedef aldığı aktarıldı.

Birçok kez belirtildiği üzere MASAK'ın adli mercilere ilettiği bilgilerin Bakanlık bilgisi ve onayı dışında olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu süreçte, Sayın Bakan'ımızın ve Bakanlık makamlarının önceden bilgi sahibi olması veya müdahalesi söz konusu olamaz. Sayın Bakan'ımıza yönelik ısrarlı ve gerçek dışı ithamları şiddetle reddediyor ve kınıyoruz. Bu çerçevede, Sayın Bakan'ımıza yönelik itibar suikastı amaçlı iftira ve asılsız ithamlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır."

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#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Özgür Özel#CHP

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