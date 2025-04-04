Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Özgür Özel'in iddialarına tepki

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaşım yaprak, Özgür Özel'in, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yönelik iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan paylaşımda, "Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından daha önce de kamuoyuna yapılan açıklamada açıkça ifade edildiği üzere; hazırlanan raporlar, MASAK Başkanlığı dışında hiçbir makamın bilgisine veya onayına sunulmadan, doğrudan talepte bulunan adli mercilere iletilmekte; bu süreci Bakanlık yönetim mercilerinin önceden bilmesi ve bu sürece herhangi bir şekilde müdahil olması söz konusu değildir. Bu çerçevede, Sayın Bakanımıza yönelik yapılan ithamlar, kullanılan çirkin ifadeler, hiçbir şekilde kabul edilemez olup devlet adabı ve siyaset ahlakıyla bağdaşmamaktadır" denildi.