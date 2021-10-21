Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'Mali Eylem Görev Gücü raporu' tepkisi

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Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force FATF) raporunda ülkemizin gri listeye alınması hak edilmeyen bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Bundan sonraki süreçte, FATF ve ilgili tüm kurumlarla işbirliği içerisinde gerekli adımlar atılmaya devam edilecek ve ülkemizin hak etmediği bu listeden en kısa sürede çıkması sağlanacaktır."

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) kararları çerçevesinde; Türkiye, Ürdün ve Mali kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda "eksiklikleri olduğu" gerekçesiyle "gri listeye" alınmıştı.