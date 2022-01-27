Hazine ve Maliye Bakanlığından, DEAŞ ve El-Kaide ile bağlantılı kişilerin mal varlığına ilişkin açıklama

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ece Erkenden yürek yakan sözler: Nasıl dayanacağımEce Erken'den yürek yakan sözler: Nasıl dayanacağım!#Ece Erken
Ersun Yanaldan sonra Sergen Yalçın Sürpriz talip: 3 adaydan biri...Ersun Yanal'dan sonra Sergen Yalçın! Sürpriz talip: "3 adaydan biri..."#Transfer
En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınızEn güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?#Koronavirüs Aşısı
Erdoğandan Türkçenin önemine vurgu: Milli mücadeledirErdoğan'dan Türkçenin önemine vurgu: 'Milli mücadeledir'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Yılın ilk MGK toplantısı sona erdi 5 maddelik bildiride dikkat çeken Ukrayna vurgusuYılın ilk MGK toplantısı sona erdi! 5 maddelik bildiride dikkat çeken 'Ukrayna' vurgusu#MGK
Kovid-19da son tablo: Bugüne kadarki en yüksek seviyeKovid-19'da son tablo: Bugüne kadarki en yüksek seviye!#Koronavirüs
Şafak Mahmutyazıcıoğlunun hayatını kaybettiği saldıraya ilişkin 2 zanlı yakalandı 3 firari aranıyor...Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği saldıraya ilişkin 2 zanlı yakalandı! 3 firari aranıyor...#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı... Saldırgan linç edilmekten zor kurtulduBoşanma aşamasındaki eşini bıçakladı... Saldırgan linç edilmekten zor kurtuldu#Samsun
İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Motosiklet ve kurye yasağı kalkıyorİstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Motosiklet ve kurye yasağı kalkıyor#Istanbul
Türkan Şoray ayakta durmakta zorluk çekti... Ağlatan vedaTürkan Şoray ayakta durmakta zorluk çekti... Ağlatan veda!#Fatma Girik
Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi Marmaraya yeniden kar geliyorProf. Dr. Orhan Şen tarih verdi! Marmara'ya yeniden kar geliyor#Meteoroloji
Ali Koçun yaptıkları çok ağrıma gitti'Ali Koç'un yaptıkları çok ağrıma gitti'#Aykut Kocaman
Fazla para gitmesin diye Kraliçenin saçları yokFazla para gitmesin diye! Kraliçe'nin saçları yok!#Kraliçe Elizabeth
Dev bankadan Türkiye değerlendirmesi Kur korumalı TL vadeli mevduata övgüDev bankadan Türkiye değerlendirmesi! Kur korumalı TL vadeli mevduata övgü#Türkiye
Ünlü oyuncu o fotoğrafta oğlundan daha genç görünmesinin sırrını anlattıÜnlü oyuncu o fotoğrafta oğlundan daha genç görünmesinin sırrını anlattı#Jaclyn Smith
HABERLERGündem Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığından, DEAŞ ve El-Kaide ile bağlantılı kişilerin mal varlığına ilişkin açıklama

#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#BMGK#Mal Varlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığından, DEAŞ ve El-Kaide ile bağlantılı kişilerin mal varlığına ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, DEAŞ ve El-Kaide ile bağlantılı kişilerin mal varlığına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Haberin Devamı

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından listelenen kişilerin malvarlığının dondurulması ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararı kapsamında 'DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler' bölümünde yer alan bir şahsa ilişkin hüküm 25.01.2022 tarih, 5131 sayılı karar ile Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu karara yönelik olarak bazı basın yayın organlarında, kasıtlı ve yalan haberlerin yer aldığı görülmektedir. Bu tarz asılsız iddialara ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek adına bir açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur” denildi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği üzere BMGK’nın 1267 (1999), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararları doğrultusunda, El-Kaide ve DEAŞ terör örgütleri ile bu örgütlerle ilişkili kişi, kuruluş ve organizasyonlar hakkında malvarlığı dondurma, seyahat yasağı ve silah ambargosu gibi yaptırımların uygulanması kararı alınmış olup bu kapsamda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Komitesi’nce bir ‘Yaptırımlar Listesi’ oluşturulmuştur.

Haberin Devamı

Bununla birlikte; bir kişi, kuruluş ve organizasyon hakkında alınan ‘listeye ekleme’ ya da ‘listeden çıkarma’ kararları yine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Komitesi’nce tüm ülkelere bildirilmekte olup karar doğrultusunda alınacak yaptırımların ülkelerce derhal ve gecikmeksizin uygulanması beklenmektedir.

İç hukuk sistemimizde de BMGK’nın listeleme kararlarına ilişkin süreç açıktır. 6415 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde; ‘BMGK’nın 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması kararları ve bu listelerden çıkarılanlara ilişkin malvarlığının dondurulmasının kaldırılması kararlarının uygulanmasına yönelik Cumhurbaşkanı kararı, Resmî Gazete’de yayımlanır ve gecikmeksizin uygulanır’ hükmü yer almaktadır. Mevzuat hükmünün devamında yer aldığı üzere BMGK yaptırım kararlarına karşın yapılacak başvurular yine BMGK’ya iletilmektedir.

Haberin Devamı

Bu kapsamda, kimi basın-yayın organlarında bazı şahısların affedildiği şeklindeki asılsız haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu kişilere yönelik ‘DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Kişiler’ listesinde yer aldığına ilişkin hükmün kaldırılması kararları diğer tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de BM Güvenlik Konseyi’nin kararları doğrultusunda uygulanmaktadır.

Bu kişi, kuruluş ve organizasyonlara yönelik hükmün kaldırılması kararları, BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda uluslararası hukukun şartları gereği ülkemizce derhal uygulanmaktadır.

Sürecin bu şekilde işlediğinin bilinmesi ve bu tarz yalan ve kasıtlı haberlere itibar edilmemesi gerektiği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#BMGK#Mal Varlığı

BAKMADAN GEÇME!

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?

#Koronavirüs Aşısı
Bilim insanlarından ürkütücü keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor

Bilim insanlarından 'ürkütücü' keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor!

#Uzay
Almanyanın teklifi Ukraynayı çıldırttı Şaka mı bu

Almanya'nın teklifi Ukrayna'yı çıldırttı! Şaka mı bu?

#ALMANYA

BAKMADAN GEÇME!

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?

#Koronavirüs Aşısı
Bilim insanlarından ürkütücü keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor

Bilim insanlarından 'ürkütücü' keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor!

#Uzay
Almanyanın teklifi Ukraynayı çıldırttı Şaka mı bu

Almanya'nın teklifi Ukrayna'yı çıldırttı! Şaka mı bu?

#ALMANYA