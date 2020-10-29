Hazine ve Maliye Bakanlığı personel-memur alımı yapılacak.. Uzman yardımcısı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nedir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesine gerçekleştirilecek olan 500 uzman yardımcısı personel alımı için başvuru süreci açıklandı. KPSS puanı ile alınacak olan Hazine ve Maliye uzman yardımcısı personelleri, Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Ekonometri, İstatistik konularından yapılacak sınavla seçilecek. İşte, Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı sınav başvurusu ve detaylı bilgiler

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı bünyesine toplam 500 adet Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı alımı gerçekleşecek. Alımlar, yalnızca İstanbul hizmet birimleri için yapılacak. Giriş sınavı başvurusu, 09/11/2020 tarihinden 20/11/2020 günü mesai saati bitimine (Saat 17:00) kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar tarafından başvuru formunun imzalı bir örneğinin; en geç sınavdan önce Personel Genel Müdürlüğüne elden teslim edilmesi veya posta yoluyla gönderilmesi zorunludur. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.

Gerek görülmesi halinde, adaylardan istenecek belgelere başvuru sayfasında yer verilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Giriş sınavı, Ankara’da yapılacaktır. Giriş sınavının tarihi, giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların

sınava giriş yerleri Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfasında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi (20/11/2020) itibarıyla aşağıdaki şartlar aranır.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1985 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

c) TABLO 1’de belirtilen öğrenim şartına sahip olmak,

ç) İngilizce diline ilişkin olarak yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya buna denkliği T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliği bulunan başka bir sınavdan en az 70 puan aldığına yönelik geçerli belgeye sahip olmak,

d) ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve TABLO 1’de belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puana sahip olmak (Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için sahip oldukları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır),

e) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.

KİMLER BAŞVURABİLECEK? (TABLO-1)

En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk Fakültesi

ile diğer fakültelerin Aktüerya ve Risk Yönetimi,

Bankacılık ve Finans, Bilişim Sistemleri ve Teknoloji,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri,

Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Endüstri Mühendisliği,

Girişimcilik, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla

İlişkiler ve Tanıtım, İktisadi ve İdari Bilimler

Programları, İktisat, İletişim Tasarımı ve Yönetimi,

İnsan Kaynakları Yönetimi, İstatistik, İşletme

Enformatiği, İslam Ekonomisi ve Finans, İşletme,

İşletme Mühendisliği, İşletme Yönetimi, İşletme

Ekonomi, Kamu Yönetimi, Küresel Siyaset ve

Uluslararası İlişkiler, Maliye, Muhasebe ve Denetim,

Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, Politika ve

Ekonomi, Reklam Tasarımı ve İletişimi, Sermaye

Piyasaları ve Portföy Yönetimi, Siyaset Bilimi,

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi,

Uluslararası Girişimcilik, Uluslararası Finans,

Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası

İlişkiler, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası

İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret,

Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finans,

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilimleri

Programları, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri ile

bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından

kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim

kurumlarından mezun olmak.

KPSS PUANI;

KPSSP8

KPSSP13

KPSSP17

KPSSP18

KPSSP27

KPSSP28

KPSSP38

KPSSP43

KILAVUZ DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ