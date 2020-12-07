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Haber Giriş: 07.12.2020 - 14:30 | Son Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanlığı hazine kontrolörü alacak! İşte başvuru şartları

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Hazine ve Maliye Bakanlığı hazine kontrolörü alacak! İşte başvuru şartları
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Hazine ve Maliye Bakanlığına 10 stajyer hazine kontrolörü alımı amacıyla sınav yapılacak. Söz konusu ilanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından şimdi de ilanın ayrıntıları merak konusu oldu. İşte, 10 stajyer hazine kontrolörü alımı hakkında ayrıntılar...

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere en fazla 10 stajyer hazine kontrolörü alınacak.

Giriş sınavı için başvurular 3 Şubat 2021'de başlayacak ve 17 Şubat'a kadar "https://sinav.hmb.gov.tr" adresi veya bakanlık internet sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.

Sınav, yazılı (klasik) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak.

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