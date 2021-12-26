Hazine ve Maliye Bakanlığı 436 personel alımı yapacak.. İşte, başvuru detayları

Haberin Devamı

Hazine ve Maliye Bakanlığı KPSS yerleştirmeleriyle 50 Hazine avukatı, 250 defterdarlık uzman yardımcısı, 136 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Atama yapılacak yerler ÖSYM tarafından yayımlanırken, başvurular 29 Aralık'ta sona erecek.

Alınacak sözleşmeli personel sayısı ise merkez teşkilatı için 38 büro ve 13 destek personeli, 5 koruma ve güvenlik görevlisi, 15 tekniker ve taşra teşkilatı için 65 avukat olarak belirlendi.

Defterdarlık uzman yardımcılığı ve sözleşmeli personel sınavlarına ilişkin çalışmalarda ise ilan aşamasına gelindi.

Bakanlık, 2020-2021 döneminde farklı pozisyonlarda istihdam edilmek üzere 3703 kadro için sınavlar gerçekleştirmişti.