MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHazine ve Maliye Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak. Başvurular ne zaman alınacak?
GeriGündem Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak. Başvurular ne zaman alınacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 23.10.2020 - 10:17 | Son Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak. Başvurular ne zaman alınacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak. Başvurular ne zaman alınacak?
Abone Olgoogle-news

Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere 15 müfettiş yardımcısı alınacak. Yapılan bu duyurunun ardından vatandaşlar personel alımı şartlarını araştırmaya başladı. Peki personel alımı nasıl gerçekleştirilecek? İşte adaylarda aranan şartlar ve detaylar

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, 15 Hazine ve Maliye müfettiş yardımcısı alımı için sınav yapılacak.

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak.

Giriş sınavı için başvurular, 9 Kasım saat 08.30'dan, 18 Kasım saat 18.00'e kadar, Bakanlığın internet sitesi (https://www.hmb.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

HES kodu bilgisi kaydedilmeyen adayların başvuruları, sistem tarafından kabul edilmeyecek.

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

Yazılı sınav, 5-6 Aralık tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle