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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ABD Hazine Bakanı Bessent ile telefonda görüştü

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#Mehmet Şimşek#ABD#Scott Bessent
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ABD Hazine Bakanı Bessent ile telefonda görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 21:06

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre Bakan Şimşek, telefon görüşmesinde, Bessent'i yeni görevinden dolayı tebrik etti.

Görüşmede, her iki Bakan da ilk fırsatta yüz yüze görüşme konusunda mutabık kaldı. Bu çerçevede tarafların, nisan ayının son haftasında Washington DC'de düzenlenecek IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamda bir araya gelmesi bekleniyor.

Yaklaşık yarım saat süren telefon görüşmesinde, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik işbirliğinin daha da derinleştirilmesi konusu ele alındı.

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#Mehmet Şimşek#ABD#Scott Bessent

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