Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: ‘Temel hedef fiyat istikrarının kalıcı tesisi’

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Hazine ve Maliye Bakanı’na TÜİK’in açıkladığı temmuz ayındaki yüzde 79.6 oranındaki enflasyonu hatırlattım. Madde madde enflasyondaki yükselişi şöyle anlattı:

- “1970’lerde tüm dünyayı etkileyen petrol krizinin ardından bugün dünyanın karşılaştığı savaş dolayısıyla enerji fiyatları arttı.

- Bu zorlu süreç, özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ve enerjide yüksek oranda dışa bağımlı ülkelerde daha etkili oluyor.

- Mevcut konjonktür, enflasyonun küresel bir sorun olmasına neden oluyor ve neredeyse tüm ülkelerde son 35-40 yılın en yüksek enflasyon seviyeleri yaşanıyor. Buna ek olarak tedarik zincirlerinde gerçekleşen aksaklıklar, artan korumacılık eğilimleri, yaşanan arz-talep uyumsuzlukları ve iklim değişikliği de enflasyon üzerindeki riskleri belirginleştiriyor.

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- Küresel zorlukların arttığı 2022 yılının ilk 7 ayında dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de enflasyonist baskılar arttı ve yıllık tüketici enflasyonu temmuz ayında yüzde 79.6’ya yükseldi.”

ÖNCELİK VATANDAŞI KORUMAKTA

Bakan Nebati, ağırlıklı olarak küresel gelişmelere bağlı ve maliyet artışları kaynaklı faktörlerin ön planda olduğunu söyledi. Bu koşullarda hükümetin önceliğini ise “hayat pahalılığına karış vatandaşları korumak” sözüyle özetledi. Bunun için peş peşe adımlar atıldığını hatırlattı; “Yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar aracılığıyla temel ürünlere erişimi kolaylaştırması ve enflasyonun olumsuz etkilerinin hane halkına asgari düzeyde yansıtılması amaçlanıyor” dedi. Ardından da atılan adımları sıraladı:

- “Gıda ürünlerinde KDV oranları üretim, toptan ve perakende aşamalarının tamamında yüzde 8’den yüzde 1’e indirildi.

- Deterjan, sabun, tuvalet kâğıdı, peçete ve bebek bezi gibi temel ihtiyaç ürünlerinde ve yeme-içme hizmetlerinde KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e indirildi.

- Gıda ve tarım ürünlerinde arz güvenliğini sağlamak üzere, bazı bakliyat ürünlerine, yemlik ürünlere, karkas et ve yağlık bitkilere ihracat kısıtlaması getirildi.

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AKARYAKITTA VERGİ ARTIRILMADI

- Bitkisel yağlar gibi bazı stratejik ürünlerde ise tedarik sorunu yaşanmaması için ithalatı kolaylaştırıcı tedbirler alındı.

- Gıdada temel girdi maliyetleri kaynaklı fiyat artışlarını sınırlamak amacıyla başta çiğ süt ve hububat destekleri olmak üzere tarımsal desteklerde önemli artışlar yapıldı.

- Kira artışları bir yıl süreyle yüzde 25 ile sınırlandırıldı.

- Tüketicinin akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıdan en az şekilde etkilenmesine katkı sağlamak amacıyla akaryakıttan alınan maktu ÖTV tutarları uzun süredir artırılmadı. 2016 yılından itibaren neredeyse hiç vergi artırımı yapılmadı. Bugün Fransa kurşunsuz benzine yüzde 50’den daha fazla bir vergi yükü eklerken ülkemizde benzindeki vergi yükü yüzde 26.6’ya ve motorinde yüzde 23.6’ya kadar düştü.

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ÜCRETE DESTEK

İşverenler üzerindeki vergi yükünü azaltmak ve vatandaşların alım gücünü desteklemek amacıyla asgari ücret vergi dışı bırakıldı, böylece asgari ücret üzerindeki gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Ayrıca, tüm ücretlilerin asgari ücrete isabet eden ücretlerinden de vergi alınmaması sağlandı.

TARIM SEKTÖRÜNE ÖZEL ÇALIŞMA

-Tarım sektörünün gıda arz güvenliği ve istikrarı açısından öneminin farkında olarak tarım sektörü hibe, finansmana erişim ve vergi uygulamaları ile desteklendi.

- Tarımsal üretimi artırmak ve üretim maliyetlerini azaltmak için, hibe-vergi indirimi, faiz desteği ve sulama yatırımları için finansman sağlandı. Hibe niteliğindeki tarım destekleri kapsamında; tarım sektörüne son 5 yılda (2017-2021) yaklaşık 90 milyar TL tutarında tarımsal destek ödemesi yapılırken, 2022 yılında bu tutar ek bütçe ile yapılan artışla birlikte 39.2 milyar TL olarak belirlendi.

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- Bu hasat döneminde TMO aracılığı ile yapılan alımlarda üreticilere buğdayda ton başına bin TL, arpada ise 500 TL ek prim verilmeye başlandı.

896 BİN ÜRETİCİYE KREDİ DESTEĞİ

- Çiftçilerin vergi yükünü hafifletmek ve üretim maliyetlerini düşürmek için 2022 yılında her türlü sertifikalı tohum, fide, fidan teslimlerinde KDV yüzde 1’e ve süt toplama tankları gibi araçlarda KDV yüzde 8’e düşürüldü; tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV oranı ise yüzde 18’den yüzde 8’e indirildi.

- Hazine Faiz Destekli Kredi imkânı ile 2021 yılı içinde 896 bin üreticiye 75 milyar TL tutarında Hazine Faiz Destekli Kredi kullandırılırken, devlet bütçesinden 4.6 milyar TL tutarında faiz desteği sağlandı. Bu kapsamda 2022 yılında 10.8 milyar TL tutarında faiz desteği sağlanması kararlaştırıldı.

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HAYVANCILIKTA 200 BİN LİRAYA ÇIKTI

- 2022 yılı nisan ayı başında Hazine Faiz Destekli Kredilerin üst limitleri 2.5 katına çıkarıldı. Küçük ölçekli üreticilerin yoğun olarak kredi kullandıkları başlıklardan geleneksel hayvansal üretimde 100 bin TL olan sıfır faizli kredi tutarı 200 bin TL’ye, geleneksel bitkisel üretimdeki 50 bin TL olan sıfır faizli kredi tutarı da 100 bin TL’ye yükseltildi. Böylece sıfır faizli kredilerin limiti 2 katına çıkarıldı.

- Tarım arazileri 23.1 milyon hektar olarak görünürken, sulamaya açılan arazi varlığı 6.7 milyon hektar. Yani toplam arazinin yüzde 29’u. Sulanabilir arazi varlığının artırılması için sulama yatırımlarının finansmanı konusunda adımlar atılıyor. Bu kapsamda, DSİ ile TOKİ arasındaki işbirliği ile 830 bin hektar olarak planlanan projelerin öncelikli olarak 390 bin hektarlık alanını içeren 143’ünün hayata geçirilmesi için Cumhurbaşkanı Kararı çıkarıldı, konu ile ilgili çalışmalar sürüyor.

NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKSAM SICAK İLGİYLE KARŞILAŞIYORUM

“ÜLKEMİZDE her konuyu bağlamının dışına çıkarıp çarpıtan, her çarpıtmasını da bir algı operasyonu malzemesine dönüştürmek için iştahla yarışan bir muhalefetin varlığı çok üzücü bir durum gerçekten. Oysa insanımız muhalefetten kendi orijinal projeleriyle gündeme gelmesini, böylesi çarpıtma operasyonlarından artık medet ummayı bırakmasını istiyor.

Geçen gece bir TV kanalına verdiğim röportajda milletimizle olan yakın diyaloğumdan, sokağa çıktığım zaman insanımızın gösterdiği ilgiden bahsettim. Çok açık bir şekilde diyorum ki insanımız Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti iktidarının Türkiye’de çözümün gerçek adresi olduğunu biliyor.

VATANDAŞIMIZ FARKINDA

Vatandaşımız ülkemiz için nasıl mücadeleler içinde olduğumuzun tamamen farkında. Bizim kendisini dinleyip anlayacağımızdan ve yaşadığı soruna kalıcı bir çözüm getirmek için tüm gayreti göstereceğimizden şüphesi yok. Bu yüzden ne zaman sokağa çıksam insanımızın sıcak ilgisiyle karşılaşıyorum. Gelip dertlerini aktarıyor, düşüncelerini paylaşıyorlar. Zaten AK Parti kurulduğu günden bu yana milletimizle hemhal olmuş, bizzat milletimizin bağrından çıkıp buralara gelmiş bir partidir. Bunu herkes bilir: Türkiye’de her koşulda milletiyle yan yana, omuz omuza yürüyen yegane partidir AK Parti. Durum buyken birileri çıkmış başını sonunu aktarmadıkları birkaç cümlem üzerinden algı operasyonu peşine düşmüş. Bir gün de çıkıp milletimizin hayrına olacak kendi orijinal ve üzerine kafa yorulmuş projelerini açıklasınlar da artık bu yalanlar yerine fikirler üzerinden bir tartışma yapabilelim.”

HEDEF YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMI

- Son zamanlarda Güneş Enerjisi Sistemleri (GES) yatırımlarına ilgi artıyor, devletimiz bu kapsamdaki yatırımları destekliyor. Örneğin, tarımsal sulamada güneş enerjisi santralı kurulumunda Ziraat Bankası vasıtasıyla 12 ay ödemesiz 84 ay vadeli kredi imkânı bulunuyor. Uygulama süresi 2023 yıl sonuna kadar devam eden bu imkânla 7.5 milyon TL azami kredi kullanma limiti, yurtiçinde üretilen makine teçhizat için yüzde 100, bunun dışındaki makine teçhizatta da yüzde 75 oranında faiz desteği sağlanıyor.

- Elektrik tarifeleri üzerindeki KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e indirildi.

- Yılın ilk yarısı itibarıyla doğalgazda meskenlerde yüzde 81, KOBİ’lerde yüzde 75, sanayide yüzde 10 ve elektrik üretiminde yüzde 16 oranlarında sübvansiyon sağlandı.”

ENFLASYONLA MÜCADELE TİMLERİ

Bakan Nebati, Enflasyonla Mücadele Timi denetimlerinin tavizsiz süreceğini de sözlerine ekledi. Hükümetin attığı adımlar kapsamında; enflasyonla mücadeleyi desteklemek üzere 2022 yılında toplam 250.8 milyar lira vergi gelirinden vazgeçildiğini söyledi. Bundan sonraki süreci ise şöyle özetledi:

- Gıda Komitesi ve Fiyat İstikrarı Komitesi aracılığı ile düzenli toplantılar sürüyor, tedbirlerin alınmasına yönelik olarak istişareler yapılıyor. İhtiyaç oldukça da gerekli kararlar alınacak.

- Önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarının eşgüdümünün güçlendirilmesi, mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliğin artırılması, enflasyondaki ataleti azaltıcı politikaların hayata geçirilmesi ile fiyat istikrarının kalıcı biçimde tesis edilmesi amaçlanıyor.”