Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İzmir'de ziyaretlerde bulundu

Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2025 20:33

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti İzmir İl Başkanlığı ve İzmir Valiliği'ni ziyaret etti.

Şimşek, İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) iş adamlarıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığı'na geldi.

İl Başkanı Bilal Saygılı ve partililer tarafından il binası önünde karşılanan Şimşek, partililerle tek tek tokalaştıktan sonra il başkanlığına geçti.

Burada bir konuşma yapan Şimşek, iş insanlarıyla yapılan istişarelerin önemine değindi.

İzmir'in birçok konusuna vakıf olduklarını aktaran Şimşek, "Bazı hususları sonradan tekrar çalışacağız, değerlendireceğiz ama istişarenin faydalı olduğuna inanıyorum. İstişareler hem şehrimiz için hem de burası önemli bir sanayi üssü, önemli bir ticaret üssü olduğu için eminim ülkemiz açısından da inşallah hayırlara vesile olacak." dedi.

İl Başkanı Saygılı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye Yüzyılı" buluşmaları çerçevesinde programlar düzenlediklerini ifade etti.

Ziyarette, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Şebnem Bursalı, Yaşar Kırkpınar ve Mehmet Ali Çelebi ile AK Parti MKYK üyesi Hamza Dağ da hazır bulundu.

Şimşek, daha sonra İzmir Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Süleyman Elban tarafından karşılanan Şimşek'in ziyareti basına kapalı gerçekleştirildi.

