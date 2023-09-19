Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ekonomide rasyonel programla güven artıyor

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Ekonomi yönetiminin aldığı kararlar, uluslararası piyasalarda karşılık buluyor. Derecelendirme kuruluşları, Türkiye ekonomisine yönelik olumlu değerlendirmelerde bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi politikalarında yürütülen rasyonel program sayesinde ülkeye olan güvenin giderek arttığını söyledi.

Bakan şimşek, önde gelen ekonomilerin Türkiye'yi yatırım için radarına aldığını söyledi. İhracatçıların Körfez bölgesinden 277 milyon dolarlık kaynak sağladığını belirtti. Reel sektöre de yatırımcı ilgisinin arttığını vurguladı.

Bakan Şimşek, fiyat istikrarının önemine de vurgu yaptı. "Kalıcı refah, yüksek büyüme ve ilave dış kaynak için fiyat istikrarı olmazsa olmaz." dedi.

Bakan Şimşek, Orta Vadeli Program’ın piyasalara güven verdiğini ifade etti. Programın üç temel bileşeni olduğuna işaret etti. Enflasyonla mücadele, mali disiplin ve yapısal reformların yanı sıra dış kaynağın da önemini vurguladı.