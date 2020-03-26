MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'G-20 Liderler Olağanüstü Zirvesi' mesajı
GeriGündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'G-20 Liderler Olağanüstü Zirvesi' mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 26.03.2020 - 18:22,Son Güncelleme:/

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'G-20 Liderler Olağanüstü Zirvesi' mesajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'G-20 Liderler Olağanüstü Zirvesi' mesajı
Abone Olgoogle-news

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün telekonferans yoluyla düzenlenen G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün telekonferans yoluyla düzenlenen G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, "Sn. Cumhurbaşkanımız ile katılım gösterdiğimiz G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'nde küresel salgınla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemi bir kez daha vurgulanmış oldu. Virüsün ülkeler arasına görünmez sınırlar koymasının önüne geçmek için dayanışmaya çok ihtiyacımız var." dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle