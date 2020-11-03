Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaştı: Umudun adı Ayda bebek
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91'nci saatte sağ çıkarılan 4 yaşındaki Ayda Gezgin için paylaşım bulundu.
Bakan Albayrak, İzmir Seferihisar açıklarındaki depremde 3 yaşındaki Ayda Gezgin’in 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Umudun adı Ayda bebek" dedi.
Bakan Albayrak'ın paylaşımı şöyle;
91 saat sonra.
Umudun adı Ayda bebek... Yüce Allah'a şükürler olsun.
İzmirimize ve Ayda bebeğe geçmiş olsun.
91 saat sonra.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 3, 2020
Umudun adı Ayda bebek... Yüce Allah'a şükürler olsun.
İzmirimize ve Ayda bebeğe geçmiş olsun.#Ayda pic.twitter.com/Dj7TuRKQAy
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