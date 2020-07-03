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DHA
Haber Giriş: 03.07.2020 - 01:19,Son Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Katar ziyaretinde verimli görüşmeler gerçekleştirdik

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Katar ziyaretinde verimli görüşmeler gerçekleştirdik
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Katar ziyaretinde, siyasi ve ekonomik ilişkilere yönelik görüşmeler gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Katar’a günübirlik ziyarette bulunduk. İki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için verimli görüşmeler gerçekleştirdik" dedi. Albayrak, görüşmelere ilişkin fotoğraflar da paylaştı.

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