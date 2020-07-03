Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Katar ziyaretinde verimli görüşmeler gerçekleştirdik

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Katar’a günübirlik ziyarette bulunduk. İki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için verimli görüşmeler gerçekleştirdik" dedi. Albayrak, görüşmelere ilişkin fotoğraflar da paylaştı.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Katar’a günübirlik ziyarette bulunduk. İki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için verimli görüşmeler gerçekleştirdik. pic.twitter.com/q5Wz8rQA5t — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 2, 2020