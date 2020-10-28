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Ekonomi
ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 28.10.2020 - 21:04 | Son Güncelleme:

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bugün attığımız adımların meyvelerini yakın gelecekte alacağız

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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bugün attığımız adımların meyvelerini yakın gelecekte alacağız
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bugün attığımız adımların ve izlediğimiz ekonomi politikalarının somut meyvelerini yakın gelecekte alacağız inşallah" dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi' olarak verimli bir toplantı yaptıklarını belirterek, "Bugün attığımız adımların ve izlediğimiz ekonomi politikalarının somut meyvelerini yakın gelecekte alacağız inşallah. Allah milletimizin refahı için verdiğimiz tüm emekleri muvaffak kılsın" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bugün attığımız adımların meyvelerini yakın gelecekte alacağız

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