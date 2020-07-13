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DHA
Haber Giriş: 13.07.2020 - 19:47,Son Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Azerbaycan'a yapılan saldırıyı kınadı

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Azerbaycan'a yapılan saldırıyı kınadı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ermenistan tarafından Azerbaycan'a gerçekleştirilen saldırıyı kınadı, Türkiye'nin, daima Azerbaycan'ın yanında olacağını kaydetti. 

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kardeş ülkemiz Azerbaycan'a Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda şehit düşen Azeri kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Dost ve kardeş olarak benimsediğimiz Azerbaycan'ın daima yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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