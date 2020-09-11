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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan şehitlerimiz için taziye mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Van'da sürdürülen Yıldırım-10 Norduz operasyonu sırasında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Albayrak'ın paylaşımı şöyle:
"Van'da sürdürülen Yıldırım-10 Norduz operasyonu sırasında şehadete ulaşan Jandarma Yüzbaşımız ile 2 Jandarma Uzman Çavuşumuza Allah'tan rahmet, yaralı Jandarma Yarbayımıza da acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
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