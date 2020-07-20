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Haber Giriş: 20.07.2020 - 22:10,Son Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan başsağlığı mesajı

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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan başsağlığı mesajı
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Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Hakkari Çukurca'da şehit olan askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Albayrak: "Hakkari Çukurca’da terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit düşen askerlerimiz Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir’e Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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