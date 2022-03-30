Hazine taşınmazları, vergi ve ekonomiye ilişkin kanun teklifi, Komisyon'da

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Sözcüsü ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer başkanlığında toplandı. Komisyonda, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve 84 milletvekilinin imzasını taşıyan, Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam etti. Muhalefet partileri, düzenlemeye ilişkin eleştirilerini dile getirdi.

DÜZENLEMENİN MALİYETİ ÇIKARILDI

Komisyon üyesi milletvekillerine, Etki Analiz Raporu dağıtıldı. Muhtarlara net asgari ücret tutarının altında ödenek verilmemesini düzenleyen maddenin etki analizi raporunda şöyle denildi:

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"Yapılan düzenleme ile 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası'nın 1'inci maddesinde değişiklik yapılarak, muhtarlara 14 bin 750 gösterge rakamı üzerinden verilen ödeneğin, net asgari ücretin altında kalması halinde, aradaki farkın ayrıca ödenmesi öngörülmekte, böylece muhtarlara net asgari ücretin altında ödenek verilmemesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda; 50 bin 294 kişi bulunmakta olup, 2022 yılında net asgari ücret 4 bin 253,40 TL'dir. Muhtarlara 14 bin 750 gösterge rakamı üzerinden 2022 yılının birinci 6 aylık döneminde 3 bin 472,81 TL ödenek verilmektedir. Bu tutar, 2022 yılının ikinci 6 aylık döneminde memur maaş zammı oranında artacaktır. Muhtar ödenekleri ilk 6 aylık dönemde net asgari ücretin 780,59 TL altında kaldığından maddede yapılan düzenleme ile bu gelir kaybının telafisi amaçlanmaktadır. Düzenlemenin bütçeye 236 milyon TL ilave yük getireceği tahmin edilmektedir."

HAZİNE ARAZİLERİNİN SATIŞI

Teklifle hazine arazilerinin satışından elde edilecek tahmini gelir de rapora yansıdı. Hazine taşınmazlarının yatırımcılara satışında, vatandaşların mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile hisseli hale gelmiş olan Hazine taşınmazlarının hissedarlarına satışında ve vatandaşların mülkiyetlerinde bulunan bazı taşınmazların satışında, satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde, yüzde 20 indirim yapılması ve ticari faaliyet için Hazine taşınmazında kiracı olanlara doğrudan satın alma hakkı verilmesi düzenleniyor. İrtifak hakkı tesis edilmiş Hazine taşınmazlarından Orman ve Kıyı Kanunu kapsamında kalanlar hariç satışa konu edilebilecek nitelikte yaklaşık 2 bin 400 adet taşınmaz bulunuyor. İlk etapta 100 Hazine taşınmazının satışının yapılması ve bu satışlardan 500 milyon TL gelir elde edilmesi bekleniyor. Bu gelirin 125 milyon TL'lik kısmının 2022 içerisinde tahsil edilmesi hedefleniyor. Hazine taşınmazlarından hukuki ve fiili durumları itibarıyla satılabilir nitelikte yaklaşık 20 bin taşınmaz bulunuyor. Bu taşınmazlardan ilk etapta 5 bin adedinin satışının yapılması ve bu satışlardan 625 milyon TL gelir elde edilmesi bekleniyor. Bu gelirin 156,25 milyon TL'lik kısmının da 2022 içerisinde tahsil edilmesi tahmin ediliyor. Tapu fazlalıklarının satışına ilişkin düzenlemeden yaklaşık 6 bin hak sahibi vatandaşın yararlanacağı, ilk etapta 1000 Hazine taşınmazının satışının yapılması ve bu satışlardan 500 milyon TL gelir elde edilmesi bekleniyor. Bu gelirin 125 milyon TL'lik kısmının da 2022'de tahsil edilmesi planlanıyor.

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2022'DE 412,5 MİLYON TL GELİR TAHMİNİ

Ticari amaçlı kullanılmak üzere kiralanan Hazine taşınmazlarından kiralama amacı itibarıyla satışa uygun olan yaklaşık 500 taşınmaz bulunuyor. Düzenleme kapsamında ilk etapta 100 Hazine taşınmazının satışının yapılması ve bu satışlardan yaklaşık 25 milyon TL gelir elde edilmesi bekleniyor. Elde edilecek bu gelirin 6,25 milyon TL'lik kısmının 2022 yılı içerisinde tahsil edilmesi hedefleniyor. Düzenleme 28 bin 900 kişiyi kapsıyor. Düzenleme ile 2022 yılında 412,5 milyon TL, toplamda ise 1 milyar 650 milyon TL gelir elde edilmesi tahmin ediliyor.