'Hazımsız' eski sevgili dehşeti

Aksaray’da 1.5 yıl önce birlikte yaşamaya başlayan Cumali Çelik (40) ve Döne Aşçı (39), 4 ay önce ayrıldı. Cumali Çelik önceki gün saat 22.30 sıralarında Döne Aşçı’nın çalıştığı lokantaya gelerek tabancayla Aşçı’ya 2 el ateş etti. Daha sonra tabancayı kadının başına doğrulup ateş etmek isterken, silah tutukluk yaptı. Çelik, bu kez de bıçakla saldırıp Aşçı’yı 7 yerinden yaraladı. İşyeri sahibi Mustafa Kalın (39) ve garson Cemal Sarılgan (19) da sandalyeyle Çelik’e müdahale edip Döne Aşçı’yı kurtarmak istedi. Çelik bu kez de Kalın’ı bıçakla sağ bacağından, Sarılgan’ı da tabancayla ayağından yaraladı. Çelik, işyerinde bulunan ve kızını kurtarmak isteyen anne Dudu Aşçı’yı (65) da sol kulağından bıçakla yaraladı.

Bu sırada lokantadaki diğer çalışanlar da Çelik’e saldırıp dövmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, Çelik’i linç edilmekten kurtarıp gözaltına aldı.





YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Kanlar içinde kalan Döne Aşçı, annesi Dudu Aşçı, işyeri sahibi Mustafa Kalın ve garson Cemal Sarılgan, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Döne Aşçı’nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Dudu Aşçı, Mustafa Kalın ve Cemal Sarılgan, tedavilerinin ardından taburcu oldu. Olayı duyup hastaneye gelen Döne Aşçı’nın yakınları ise o sırada sağlık kontrolünden çıkarılan Cumali Çelik’e tepki gösterdi. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemi altında emniyete götürüldü.

BİR CANİNİN ANATOMİSİ: HAP İÇİP HELALLİK İSTEMİŞ

Sağlık kontrolünde saldırı öncesi intihar amaçlı çok sayıda hap içtiği belirlenen Cuma Çelik’in, saldırı öncesi lokanta önünde video çekip ‘WhatsApp’ uygulamasının durumundan paylaştığı ortaya çıktı. Çelik, çektiği videoda, “Bütün sevdiklerim, hepinizi çok çok seviyorum ve öpüyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin. Benden buraya kadar. Olur da ölürsem, uzaktan da olsa dua edin. Öyle süslü bir mezara ihtiyacım yok. Ölemezsem de yine de hakkınızı helal edin. Lafı uzatmayacağım eve de bir mektup yazdım. Özellikle mahkemeye çıktığımda hâkime hanıma söz vermiştim, kesinlikle ne olursa olsun onun karşısına çıkmayacağım demiştim. İnşallah” diye konuştu.