Hazımsız eski koca dehşeti

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BARTIN’da Erdinç Asan (61), önceki gece 23.30 sıralarında, 1 yıl önce evlenip 1 ay önce boşandığı Fati Asan’ın (46) Orduyeri Mahallesi’ndeki evine gitti. Erdinç Asan, ‘kıskançlık’ bahanesiyle tepki gösterdiği Fati Asan’la tartışmaya başladı. Erdinç Asan, Fati Asan’ı ve kendisine müdahale eden eski eşinin kızı Ebru Emeksizoğlu’nu (23) vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan ve boynundan bıçaklandığı öğrenilen Fati Asan hayatını kaybetti. Kızı Ebru Emeksizoğlu’nun yoğun bakımdaki tedavisi ise sürüyor. Yakalanarak gözaltına alınan Erdinç Asan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Fati Asan’ın cenazesi Muratbey Köyü Camisi’nde kılınan cenaze namazı sonrasında aile kabristanına defnedildi.

Erdinç Asan’ın TIR şoförlüğü yaptığı ve kalacak yeri olmadığını belirttiği, eski eşinin evde kalmasına izin verdiği ortaya çıktı.