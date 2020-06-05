Hazar Gölü nerede ve hangi şehirde? Hazar Gölü oluşumu, özellikleri, derinliği, büyüklüğü ve efsanesi

Ülkemizin illerinden Elazığ da bulunan Hazar Gölü özellikleri bakımından oldukça önemli bir göldür. Oluşum bakımından tektonik bir göl olan Hazar Gölünün nerede ve hangi bölgede olduğu en sık araştırılan konulardan birisidir.

Hazar Gölü Nerede?

Hazar Gölü ülkemizde Elazığ şehrin güneydoğusunda bulunan bir göldür. İl merkezine 26 km uzaklıktadır. Hazar Gölünün güneyinde Hazarbaba Dağı Uluova'dan Mastar Dağlarıyla ayrılır. Hazar Gölü ekonomik ve turistik açıdan oldukça önemli bir göldür. Göl etrafında kamu kurum ve kuruluşlarına ayrılan kamp alanları ve tatil siteleri bulunmaktadır. Ayrıca temiz bir berrak suya sahiptir.

Hazar Gölü Hangi Bölgede?

Ülkemizde 7 farklı bölge bulunmaktadır. Hazar Gölü ise bu bölgeler arasında Elazığ ilinin güney batısında yer alarak Doğu Anadolu Bölgesinde bulunmaktadır. Tatil alanı olarak da kullanılan Hazar Gölü mavi bayraklı plajları ile tam bir tatil beldesidir.

Hazar Gölü Oluşumu

Hazar Gölü dünyanın en uzun kırık hattı üzerinde bulunmaktadır. Rift sistemi üzerinde yer almaktadır. Rift sistemini ise Afrika doğusundaki tektonik göller oluşturur. Kızıldeniz, Akabe Körfezi, Lüt Gölü, Şeria Oluğu üzerinden Amik ovasına ulaşan kırık sistemi Doğu Anadolu'da ki fay hattına ulaşır. Bu fay sistemi yatay ve dikey olarak yer kabuğu hareketlerine sebep olur. Oluşan çökme sonucunda oluşan çukurlukta Hazar Gölü oluşmuştur.

Hazar Gölü Özellikleri

Hazar Gölü ülkemizin en derin göllerinden birisidir. En derin kısım kuzeydoğu ucunda yaklaşık 213 metredir. Göle kürk çayı, Zıkkım deresi ve birçok akarsu buraya önemli miktarlarda su boşaltmaktadır. Gölün en alçak seviyesi aralık ayı en yüksek seviyesi ise haziran ayıdır.

Hazar Gölü Derinliği

Hazar gölünün derinliği hakkında tam bir sonuç bulunmamaktadır. Bazı araştırmalarda gölün derinliği 213 metre bulunmuştur. DSİ ise 152 metre olduğunu belirtmiştir. En son 1987 yılında yapılan bir araştırmada en derin yerin 80 metre olduğu tespit edilmiştir.

Hazar Gölü Büyüklüğü

Hazar gölü büyüklüğü 81 km2 iken uzunluğu ise 22 kilometredir. Ayrıca Hazar gölü Dicle nehrine akmaktadır.

Hazar Gölü Efsanesi

Hazar Gölü için birçok efsane olduğu söylenmiştir. En çok bilinen efsanesi ise göl yerinde eskiden yer alan şehir ile ilgilidir. Bu şehirde dilenci bir kadın kendisini Allah'ın gönderdiğini söyleyerek birkaç evden tuz istemiştir. Fakat evlerin sadece bir tanesi kadına tuz verir. Kadın beddua ederek inşallah gece sabaha kadar evin dışında evleriniz su keser demiş. Gerçekten de sabah orayı su kesmiş. Fakat bir tane ev kalmış. O ev ise dilenciye tuz veren evmiş.