Hazal'ı da kurtaramadık...

İddiaya göre, ikili arasındaki tartışma büyüyünce Tektaş bir anda oturduğu yerden kalkarak kaçmaya başladı. Atış da peşinden gittiği Tektaş’a yolun karşısına geçmek istediği sırada belinden çıkardığı tabanca ile ateş etti. Başından vurulan Tektaş kanlar içinde yere yığıldı.



Atış, daha sonra aynı tabancayı başına dayayıp ateşledi. Yoldan geçenler, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tektaş’a ilk müdahaleyi yaparak yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı.



Tektaş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Atış’ın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.