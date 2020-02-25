Hazal isminin anlamı nedir? Hazal ne demek?

Anne ve babaların bebeklerine isim seçerken oldukça heyecanlı oldukları, isimleri değerlendirmeye alırken de her ayrıntının üzerinde durdukları bilinen bir gerçektir. Hal böyle olunca kız bebeklere isim olarak tercih edilen Hazal isminin de ne anlama geldiğini sıklıkla sormaktadırlar.



Hazal ismi Kur'an'da geçmemektedir. Kişilerin sıklıkla seçmek istedikleri ve tercih sırasına koydukları Hazal ismi anlam olarak kuruyup dökülen ağaç yaprakları anlamına gelmekte ve kız çocukları için kullanılmaktadır.



Hazal İsminin Anlamı Nedir?



Hazal ismi Türkçe bir isim olup, kuruyup dökülen ağaç yaprakları anlamına gelmektedir.



Hazal Ne Demek?



Bebek heyecanını yaşayan, kız bebeklerine ne isim koyacakları konusunda anlaşmazlığa düşen ebeveynlerin Hazal ismini değerlendirmeye aldıkları oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Hazal isminin renk sembolü pembe olup, harf sayısı beştir.



Hazal İsmine Sahip Ünlüler:



1. Leyla Hazal KAYA (Türk dizi oyuncusu)

2. Hazal SELÇUK (Türk müzisyen, tiyatro oyuncusu)

3. Hazal ŞENEL (Türk tiyatro ve dizi oyuncusu)

4. Hazal Filiz KÜÇÜKKÖSE (Türk dizi oyuncusu)